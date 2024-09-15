Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Харкові: виникла пожежа, десятки постраждалих – що відомо (фото)

Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Харкові 15 вересня. Виникла пожежа. Вже відомо про десятки постраждалих, серед них діти. Тривають рятувальні роботи.

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Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Харкові: що відомо

15 вересня росіяни вдарили КАБом по багатоповерхівці у Харкові. Влучання сталося у 10-й поверх. Там сталася пожежа.

Станом на 16:18 відомо про 35 поранених внаслідок удару по багатоповерхівці. Серед них щонайменше троє дітей — всім до 10 років. У людей уламкові поранення, переломи, забої, струс головного мозку, опіки.

Російські військові випустили по Харкову та Харківському району щонайменше шість КАБів, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

«Заход був здійснений тактичною авіацією з району Бєлгорода, по місту поки зафіксоване одне влучання в багатоповерхівку. Така сама ситуація вже була не так давно. Поки що ми не зафіксували жодного загиблого, кілька людей у тяжкому стані, попередньо, є поранені діти. Серед дітей тяжких немає. Ще близько трьох влучань були в передмісті: поблизу Циркунів, в Руській Лозовій і в Циркунівській громаді. Загалом зафіксовано близько 5 влучань», — розповів Суспільному начальник поліції Харківщини Володимир Тимошко

У квартирах багатоповерхівки, де триває гасіння пожежі після авіаудару РФ, попередньо, не було людей, розповів міський голова Харкова Ігор Терехов.

На подію вже відреагував президент Зеленський.

Світ має допомогти захисту від російської військової авіації, від десятків керованих авіабомб, які щодня забирають життя українців. Цей терор може бути зупинений. Але щоб зупинити терор, потрібно зупинити страх перед сильними рішеннями, які об’єктивно потрібні. Цю війну може завершити справедливо тільки рішучість. Саме рішучість найбільш ефективно убезпечує від терору — написав Зеленський

Триває рятувальна операція.

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