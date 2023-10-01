З’явилося відео наслідків удару по Умані 1 жовтня. Місто було атаковане ворожими безпілотниками. Відео і фото оприлюднила Національна поліція, передає НСН.

У ніч проти 1 жовтня російські війська завдали удару по Умані на Черкащині. Загарбники влучили в промисловий об’єкт: на складах після влучання російського дрона-камікадзе спалахнула пожежа.

Наразі триває ліквідація наслідків удару РФ. Відео з місця прильоту показали у Міністерстві внутрішніх справ України.

Черкащина. Триває ліквідація наслідків нічного російського удару по промисловому об’єкту в Умані. На місці працюють усі профільні служби. Правоохоронці фіксують чергові злочини російських терористів, – зазначили у міністерстві

На опублікованих кадрах видно понівечену будівлю, повністю охоплену полум’ям.

Фото і відео наслідків удару по Умані 1 жовтня

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