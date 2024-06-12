ВІДЕО МОМЕНТУ: у Вовчанську будинок злетів у повітря разом з окупантами

У Вовчанську оператори БпЛА 71-ої окремої єгерської бригади дочекалися, доки загарбників наб’ється у будинок якомога більше і поцілили туди дроном з кількома кілограмами тротилу. А потім знову атакували, коли подивитися на наслідки прийшли інші російські окупанти.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал СтратКом ЗСУ, інформують Новини України – НСН.

Ось як у Вовчанську будинок злетів у повітря разом з окупантами: відео

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