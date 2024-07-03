Росіяни атакували евакуаційне авто парамедиків поліції під Торецьком. Бригада прибула на лінію фронту, аби допомогти жінці з інсультом.

Про черговий воєнний злочин росіян повідомили у МВС і оприлюднили відео моменту атаки, передають «Новини України – НСН».

Поліцейські прибули на лінію фронту, щоб врятувати жінку з інсультом та її чоловіка. У цей момент ворожий снаряд потрапив у кабіну авто, поранивши двох парамедиків. Подружжя залишилося неушкоджене.

Спалах, ударна хвиля, шквал осколків. Нам пощастило, що в нашій броньованій машині не заклинило двері – інакше ми б згоріли», – розповів парамедик Руслан Губанов, відомий на прізвисько «Каспер»

З початку повномасштабного вторгнення Руслан вже врятував понад 160 людей і не планує зупинятись.Обидва парамедики зараз проходять лікування та прагнуть якнайскоріше повернутись до служби.

В МВС нагадують, що в Торецькій громаді триває евакуація жителів. Уже евакуйовано 711 осіб.

ВІДЕО МОМЕНТУ: росіяни атакували евакуаційне авто під Торецьком

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