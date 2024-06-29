У Сумській області росіяни атакували дроном авто поліцейських. Поранення отримав цивільний, який йшов повз.

Про це повідомляють «Новини України – НСН» з посиланням на Нацполіцію Сумської області.

“У Сумській області, у Шосткинському районі, під вогнем опинились правоохоронці, які виконували службові обов’язки. Внаслідок прямого влучання службовий автомобіль повністю знищений, поранень зазнав мирний мешканець”, – йдеться у повідомленні.

Окупанти атакували дроном авто поліцейських у Сумській області – є поранений (фото)

Як повідомили у поліції. у ході виконання службових завдань, поліцейські вийшли з автомобіля та перебували неподалік, як почули вибух.

“Від прицільного удару FPV-дрона постраждав місцевий житель, який проходив повз. Його негайно шпиталізували до лікарні”, – додали у відомстві.

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