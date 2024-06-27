Війська РФ атакували дроном авто на Херсонщині, внаслідок чого постраждали двоє цивільних осіб..

Окупанти атакували FPV-дроном цивільну автівку у Нововоронцовці на Херсонщині 27 червня. Відомо про двох постраждалих.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація, передають «Новини України – НСН».

«Внаслідок ворожого удару постраждали двоє людей: 62-річний чоловік та жінка. Їх доставили до лікарні з вибуховими травмами та уламковими пораненнями рук», – зазначено у дописі.

Окупанти дроном атакували авто на Херсонщині 27 червня – є постраждалі

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Так вчора, 26 червня, росіяни атакували гуманітарний штаб у Херсоні. Внаслідок удару постраждали п’ятеро людей.

“Російські військові вкотре атакували Херсон. Внаслідок ворожого удару пошкоджено приміщення гуманітарного штабу, а також три автомобілі”, – повідомили в Херсонській ОВА.

Внаслідок удару постраждали пʼятеро чоловіків 2002, 1996, 1984, 1966 та 1987 років народження. У них діагностували контузії.

Потерпілі самостійно звернулися до лікарні, де їм було надано необхідну медичну допомогу.

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