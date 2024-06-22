Військові РФ атакували дроном блокпост у Херсонській області – загинув правоохоронець

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на Нацполіцію України.

“Внаслідок російської атаки дроном інспектор сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №1 Херсонського РУП, старший лейтенант поліції отримав тяжкі поранення та помер у кареті швидкої дорогою до лікарні”, – розповіли у Нацполіції.

Відомо, що загиблий розпочав службу в 2007 році у Державній автомобільній інспекції УМВС України в Херсонській області. Служив у різних підрозділах, зокрема, у батальйоні патрульної служби міліції особливого призначення “Херсон” та батальйоні поліції особливого призначення.

У 36-річного загиблого правоохоронця залишились батьки, дружина-поліцейська та 12-річна донька.

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“Колектив Національної поліції України схиляє голови у жалобі з приводу загибелі колеги . Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Олександра”, – йдеться в повідомленні.

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