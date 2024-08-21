Ворог вдарив по центру Херсона сьогодні, вчора в області 1 загиблий, 15 поранених, серед них 4 дитини (відео)

Ворог не припиняє терор Херсона і Херсонської області. Так, сьогодні окупанти вдарили по центру Херсона. Вчора в регіоні загинула людина і багато поранених.

Про це «Новини України – НСН» повідомляють з посиланням на начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна. Посадовець показав відео з місця сьогоднішньої атаки.

Вдарили по центру Херсона

Прокудін повідомив, що середмістя Херсона опинилося під ударами російських окупаційних військ 21 серпня.

Через ворожі обстріли пошкоджено будівлю торговельного центру, приватні будинки, а також у приміщенні одного з кафе вирувала пожежа.

Інформація про постраждалих наразі не надходила.

Як виглядає місто після чергового російського терору та розповіді херсонців – у відео нижче.

Вчора в області загинула людина і багато поранених

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Комишани, Зимівник, Білозерка, Зеленівка, Надеждівка, Понятівка, Федорівка, Розлив, Томина Балка, Софіївка, Садове, Токарівка, Берислав, Миколаївка, Одрадокам’янка, Шилова Балка, Зміївка, Заможне, Михайлівка, Дудчани, Шляхове, Веселе та місто Херсон.

російські військові поцілили в освітній та медичний заклади, адмінбудівлі, заклад громадського харчування та територію фермерського господарства; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 3 багатоповерхівки та 21 приватний будинок. Крім того відомо, що постраждала будівля суду.

Також окупанти пошкодили газогін, водогін, свердловину та приватні автомобілі.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 15 – дістали поранення, з них – 4 дитини.

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