На Херсонщині 17 поранених і загибла, оголошено евакуацію з берега Дніпра – ситуація погіршилася

Ситуація на Херсонщині суттєво погіршилася. Тільки за вчора тут 17 постраждали і загибла – серед постраждалих є діти. З частини Херсона оголосили евакуацію. Всього ж обов’язковій евакуації підлягають 50 населених пунктів, розташованих вздовж річки Дніпро.

«Новини України – НСН» зібрали актуальну інформацію і розповідають, що відбувається на Херсонщині.

На Херсонщині за добу 17 поранених і загиблий

За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів із різних видів зброї, зокрема з авіації, у Херсонській області одна людина загинула, 17 дістали поранення, серед них – двоє дітей, повідомив про наслідки ударів голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін у вівторок уранці.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Білозерка, Велетенське, Придніпровське, Томина Балка, Станіслав, Зимівник, Понятівка, Антонівка, Дар’ївка, Садове, Музиківка, Берислав, Бургунка, Червоний Маяк, Михайлівка, Крупиця, Одрадокам’янка, Шляхове, Веселе та місто Херсон, – написав він у телеграм-каналі

Прокудін наголосив, що “через російську агресію 1 людина загинула, ще 17 – постраждали, з них – 2 дитини”.

За даними ОВА, російські військові поцілили в адмінбудівлі; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 7 багатоповерхівок і 36 приватних будинків. Також окупанти пошкодили газопровід, господарські будівлі, приватні автомобілі та машину “швидкої”.

Найбільше дісталося Херсону

Зі вчорашнього вечора і до ранку майже вісім годин ворог обстрілював Херсон та передмістя, внаслідок чого десятеро місцевих мешканців отримали поранення.

Одна жінка померла у реанімації.

Серед поранених – двоє дівчаток, 5 та 7 років. У них – гострі реакції на стрес.

Ще двоє людей отримали допомогу і лікуватимуться амбулаторно. Пʼятеро херсонців – шпиталізовані до лікарень. Вони дістали поранення середнього ступеня тяжкості і нині перебувають під наглядом лікарів.

Відео з наслідками атак оприлюднив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Обстрілами зруйновані будинки, в них пошкоджені дахи, стіни, в декого розбите подвір’я.

Ситуація на Хероснщині погіршилася

Безпекова ситуація у Херсонській області погіршилася за останні кілька місяців.

Журналістка з Херсона Євгенія Вірлич розповіла 24 Каналу, що у порівнянні з весною та початком літа 2024 року в Херсоні та на Херсонщині стало важче. В селищах Антонівка та Садове останніми днями є багато поранених мирних жителів. З червня 2024 року Росія почала використовувати багато розвідувальних дронів у Дніпровському районі.

Вони літають один над одним і це жахливо бачити. Схоже на бджолиний рій, – розповіла Вірлич

Журналістка розповіла, що окупанти почали активно скидати міни “пелюстки”, таких випадків є багато, про них повідомили місцеві мешканці. Цих мін чимало в Антонівці, Кіндійках, Садовому. Часто долітають і далі цих селищ.

Це дуже страшно, це відбувається постійно. Кожна ніч важка, – зазначила Вірлич

У частині Бериславського району, яка ближча до лінії розмежування, ситуація теж погіршилась. Попри це люди продовжують жити, незважаючи, що до певних громад в’їзд закритий (туди можуть приїхати лише правоохоронці, екстрені служби та місцеві).

З частини Херсона оголосили евакуацію

Раніше влада Херсонщини оголосила евакуацію з низки населених пунктів. Як ми повідомляли, два дні тому цей перелік розширено – до нього увійшли й окремі мікрорайони Херсона.

Про це під час щотижневого брифінгу розповів Олександр Прокудін, начальник Херсонської ОВА.

До переліку додали:

Шляхове,

Томарине,

Новоолександрівка,

Гончарне,

Новодмитрівка,

Ромашкове,

Першотравневе,

мікрорайони Гідропарк та Нафтогавань Херсона (вздовж вул. Морської піхоти, а також прилеглих до неї вулиць та провулків).

Всього обов’язковій евакуації підлягають 50 населених пунктів, розташованих вздовж річки Дніпро.

Російський терор посилюється. окупанти застосовують усю наявну зброю, активізували вони й використання дронів. На жаль, за останній місяць через ворожі удари фіксуємо вдвічі більше постраждалих серед мирних жителів, серед них – діти. Тож спільно з начальником ГУ Нацполіції в Херсонській області Ігорем Королем ухвалили рішення розширити перелік населених пунктів для обов’язкової евакуації населення. Прошу всіх, хто залишається в громадах зі складною безпековою ситуацією, евакуюйтеся. Подбайте про життя дітей. Дайте їм змогу навчатися, розвиватися і жити у безпеці, – наголосив керівник ХОВА.

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