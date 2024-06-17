Ворог вдарив по Полтавщині: 9 поранених, знеструмлено десятки тисяч споживачів

Ворог вдарив по Полтавщині 17 червня. Ракетного удару було завдано по цивільній інфраструктурі. Є поранені і руйнування.

Про наслідки чергового терористичного акту розповів начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін, передають Новини України – НСН.

За попередньою інформацією ворог влучив у цивільну інфраструктуру в Полтавському районі. Під завалами зруйнованого об’єкту шукали людей. На щастя, попередньо обійшлося без загиблих. Але 12 людей отримали поранення, серед них двоє дітей. Трьох людей госпіталізували. Інформація уточнюється. Дані оновлюються.

Через ворожий удар у Полтавському районі виникло пошкодження електроліній. Знеструмлені 53 тисячі побутових і 2,4 тисячі юридичних споживачів.

Аварійні бригади вже працюють над ліквідацією наслідків, щоб якомога оперативніше відновити електропостачання.

Зберігаємо спокій. Ситуація на контролі. Слава Україні! – закликав Філіп Пронін

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