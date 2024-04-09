Ворог вдарив по Донеччині: під завалами шукають людей, є загиблий і поранені

Ворог вдарив по Донеччині 9 квітня. Вже відомо про одного загиблого і поранених. Під завалами шукають людей.

Про це повідомляє начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає НСН.

Щонайменше 1 людина загинула і 3 поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів Донеччини.

Костянтинівка зазнала авіаудару — наразі відомо про 1 загиблого і 2 поранених. Крім того, під завалами одного з будинків, можливо, перебувають ще 2 людини — триває пошукова операція. Всього бомбою пошкоджено 27 приватних будинків, 3 багатоповерхівки, 2 інфраструктурні об’єкти та адмінбудівлю.

Ще одна людина поранена в Соколі Очеретинської громади — її доставили до лікарні.

Ворог ні на день не припиняє ударів по цивільних. Не наражайте себе на небезпеку! Евакуюйтесь! – закликають в Донецькій ОВА

Ворог вдарив по Донеччині: фото наслідків

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