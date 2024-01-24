Росіяни вдарили по лікарні у Херсоні: серед постраждалих медики

Росіяни вдарили по лікарні у Херсоні 24 січня. Є постраждалі і руйнування. Про це НСН повідомляє, посилаючись на Херсонську ОВА і прокуратуру.

У Херсоні сьогодні знову лунають вибухи. Ворог продовжує крити вогнем житлові квартали міста.

Росіяни обстріляли одну з міських лікарень пообіді 24 січня. Поранення отримали медичні працівники. Також під удар потрапила 60-річна херсонка.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 24 січня 2024 року близько 12:45 ворожі війська вкотре обстріляли середмістя Херсона.

Внаслідок атаки, травми отримало троє працівників медичної установи. Також з множинними осколковими пораненнями до лікарні доставлено містянку. Пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Прокурори спільно з іншими правоохоронцями вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.

Росіяни вдарили по лікарні у Херсоні: відео

Так виглядає херсонська лікарня після російського обстрілу. Тут вибило шибки, пошкоджено й кабінети працівників.

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