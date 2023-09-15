Вчитель бив учня ногами у всіх на очах у школі на Рівненщині (відео)

Вчитель бив учня ногами у всіх на очах у школі на Рівненщині. Відповідне відео оприлюднили у мережі, передає НСН.

Місцеві пабліки повідомляють, що на відеозаписі педагог фізичного виховання Хотинської філії Прислуцького НВК завдає одному з учнів кількох ударів долонею, а потім бʼє ногою. Учень прикриває голову руками, коли вчитель продовжує знущатися над ним.

Директор навчального закладу видав наказ про відсторонення викладача від занять.

Наразі правоохоронці розпочали рослідування.

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