У російських окупантів немає нічого святого – про це всім давно відомо. Вони продовжували обстрілювати Україну і у Великодню ніч. На жаль, не обійшлося без жертв. Загинули діти! Російські військові вбили двох підлітків на Миколаївщині в ніч проти неділі 16 квітня, передає НСН.

Російські загарбники у ніч проти 16 квітня обстріляли Снігурівську громаду Миколаївської області, вбивши двох підлітків 2005 року народження. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Обстріл стався о 02:20. За попередньою інформацією, окупанти стріляли зенітно-ракетними системами С-300. Через це у громаді пошкоджено житлові будинки, навчальний заклад та приватне підприємство.

Дані про смертельний обстріл оприлюднила і Миколаївська обласна прокуратура. Вона також показала фото наслідків ворожої атаки.

У великодню ніч внаслідок масованого ракетного обстрілу Снігурівки загинули 17-річний хлопець та 18-річна дівчина – розпочато провадження, – йдеться у повідомленні

За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством (ч.2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 16 квітня 2023 року о 02.10 год армія рф атакувала ракетами місто Снігурівку Миколаївської області. Ворожі снаряди поцілили по житловим будинкам та об’єктам цивільної інфраструктури. Внаслідок обстрілу загинули 17-річний хлопець та 18-річна дівчина.

За попередніми даними, окупанти випустили близько 10 ракет С-300 по мирному населенню Снігурівки.

На місці події працюють прокурори, слідчі СБУ та поліції, криміналісти та вибухотехніки ГУ Нацполіції в області.

Окупанти вбили двох підлітків на Миколаївщині у Великодню ніч: фото від прокуратури

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