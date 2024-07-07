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Важка ніч на Дніпропетровщині: у Нікополі є поранені, Павлоград зазнав ракетної атаки

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Журналіст
Важка ніч на Дніпропетровщині: у Нікополі є поранені, Павлоград зазнав ракетної атаки

На Дніпропетровщині ніч 7 липня була важкою. Ворог продовжував обстрілювати Нікопольщину, Павлоград атакував ракетою.

Про наслідки російського терору  розповіли очільники області і міський голова Нікополя, передають “Новини України – НСН“.

Важка ні на Дніпропетровщині

Ракетна атака на Павлоград

Вночі ворог здійснив ракетну атаку на Павлоград. Уламками там пошкоджено 4 приватні будинки. На щастя, обійшлося без жертв і поранених.

Вночі в області працювали сили ППО. ПвК “Схід” знищили 1 ракету та розвідувальний дрон

У Нікополі є поранені

На Нікопольщині є постраждалі. У Нікополі під час вечірніх та ранкових обстрілів травмовано трьох жінок 38, 65 та 71 років.

Били росіяни по Нікополю з важкої артилерії та дронами-камікадзе. Застосовували й РСЗВ.

У місті понівечено 3 підприємства, коледж, дитсадок та гаражний кооператив. Пошкоджено 10 приватних осель, 3 господарські споруди, газопровід. Знищено авто.

Зачепило й техніку рятувальників. Після одного з ударів вони гасили займання у будинку, коли ворог атакував знову. Самі вогнеборці встигли пройти в укриття.

Неспокійно було також у Марганецькій та Покровській громадах. Там без поранених. Наслідки атак з’ясовують фахівці.

Про наслідки обстрілів Нікополя конкретніше розповів міський голова Олександр Саюк.

Шановні нікопольці! Починаючи від вчорашнього вечора ворог 8 разів атакував місто зі ствольної та реактивної артилерії, а також скерував 3 дрони-камікадзе. На жаль, внаслідок обстрілів дістали поранень жінки 38, 65 та 71 років, – розповів мер у ранковому зверненні

У місті пошкоджено 10 приватних житлових будинків, 3 господарчі споруди, паркан, газогін, пожежний автомобіль, 3 підприємства, гаражний кооператив, коледж, садок. Знищено легковий автомобіль. Інформація уточнюється.

Внаслідок обстрілу сталося кілька пожеж, які рятувальники приборкали.

Фото наслідків обстрілів Нікополя

Ворог вдарив по Нікополю з РСЗВ – є поранені, під ракетною атакою був Павлоград (фото)

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.Ще новини України: Ворог вбив у Нікополі жінку і поранив ще двох, понівечено храм, 14-поверхівку, приватні будинки

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