«У мене немає дому»: в зруйнованому Маріуполі лунала українська пісня – відео до сліз

У зруйнованому Маріуполі хтось з мешканців включив українську музику – пісню гурту “Один в каное” “У мене немає дому”. Відео з нічного міста оприлюднив у своєму Телеграм-каналі український журналіст Микола Осиченко, передає NNS.

Осиченко приховав ім’я авторки відео, щоб не наражати її на небезпеку. Він написав, що вкаже ім’я, якщо авторка відгукнеться і попросить про це. На запису видно багатоповерхівки, у яких де-не-де увімкнене світло. У дворі гучно лунає пісня гурту “У мене немає дому”.

Це дуже щемливе відео, його важко дивитися без сліз. Ще рік тому Маріуполь був квітучим містом, яке стрімко розвивалося. А сьогодні – руїна. Десятки тисяч маріупольців, вірогідно, загинули. Ще більше втратили дім. Ті, кому пощастило, виїхали на підконтрольну Україні територію. Інші живуть у підвалах чи перебралися у порожні більш-менш вцілілі будинки.

Ця пісня, яку включив хтось із маріупольців, – сумний символ…

Зазначимо, що сьогодні окупанти максимально пришвидшили темпи демонтажу розстріляних ними будинків в Маріуполі. Якщо в липні-серпні вони зносили 2-3 будинки на місяць, то зараз демонтаж відбувається десятками будинків на тиждень.

За інформацією самих окупантів, вони планують до кінця цього року демонтувати 314 будинків. Це трохи менше четвертої частини всього багатоквартирного житлового фонду Маріуполя.

На Лівобережжі окупанти демонтують будинки цілими кварталами. Вже зруйнували будинки на проспекті Миру, на Західному мікрорайоні, цілі квартали на Черьомушках.

Окупанти поспішають приховати сліди своїх злочинів, бо разом з залишками будинків росіяни викидають на смітник тіла вбитих ними маріупольців. Загарбники зносять у тому числі і будинки в історичній частині міста.

Також стало відомо, що загарбники на картах “Яндекс” почали вилучати будинки, які вони зносять в окупованому Маріуполі.

29 листопада Маріупольська міська рада оприлюднила відео, на якому показано життя у зруйнованому місті.