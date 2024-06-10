В Ромнах горить підприємство 10 червня вранці. Рятувальники працюють на місці події. Ситуація ускладнюється тим, що на підприємстві знаходиться велика кількість палива.

Про це повідомляють у ДСНС, передають Новини України – НСН.

На Сумщині загорівся один із двоповерхових цехів підприємства. Пожежа сталася у м. Ромни. Рятувальники локалізували загорання.

Ситуацію ускладнює високе пожежне навантаження – на даному підприємстві знаходиться велика кількість горючих матеріалів, – йдеться у повідомленні ДСНС

В Ромнах горить підприємство: фото, відео

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