Внаслідок атаки окупантів безпілотниками виникла масштабна пожежа на Хмельниччині 6 червня. Для ліквідації загоряння залучали пожежний потяг.

Про це повідомила ДСНС з посиланням на Новини України – НСН.

“Масштабну пожежу спричинив ворожий обстріл на Хмельниччині”, – йдеться в повідомленні.

Масштабна пожежа на Хмельниччині 6 червня – для ліквідації залучали пожежний потяг

Внаслідок атаки безпілотниками, вночі 6 червня, виникло загорання на інфраструктурному об’єкті в одному з населених пунктів Хмельницької області.

Зазначається, що, окрім вогнеборців, до ліквідації було залучено пожежний потяг.

Унаслідок події травмованих чи загиблих немає.

Як ми розповідали раніше, росіяни обстріляли Донецьку область 6 червня. Внаслідок атаки 1 людина загинула, є поранені. Пошкоджено будинки.

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