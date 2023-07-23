В Олешках підірвали будинок призначеного окупантами «мера» Георгія Журавка – ЗМІ

В Олешках підірвали будинок призначеного окупантами «мера» Георгія Журавка. Про це повідомляють ЗМІ Херсонщини і місцеві телеграм-канали, передає НСН.

Подія сталась увечері 22 липня. Чи знаходився в той момент гауляйтер вдома – невідомо. За інформацією місцевих медіа, вибух стався за адресою вул. Крилова, 165.

Саме тут, як свідчать дані з YouControl, зареєстрована земельна ділянка та нерухомість Журавка.

В Олешках підірвали будинок призначеного окупантами «мера» Георгія Журавка

Георгій Журавко – рідний дядько вже мертвого колаборанта Олексія Журавка. Останнього зашкварили у вересні 2022 року.

Росіяни призначили Георгія Журавка “міським головою” Олешок у травні 2022 року.

До цього Журавко був директором КП “Олешки”, балотувався на парламентські вибори 2019 року і місцеві вибори 2020 року.

Є засновником та керівником громадської організації “Спортивний клуб бойових мистецтв з джиу-джитсу, самбо і дзюдо”, районної громадської організації “Федерація самбо та дзюдо”, а також підприємства “Котеджне містечко Олешшя”.

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