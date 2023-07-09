В Україні мають намір побудувати містечко для пенсіонерів, ветеранів війни, вдів, сиріт та інвалідів.

Американський бізнесмен і меценат, засновник Wasatch Group Делл Лой Хансен презентував Володимиру Зеленському проєкт багатоквартирного житлового комплексу «Містечко Хансена», головна ідея якого полягає у створенні великої громади для людей похилого віку, ветеранів війни, удів, сиріт і людей з обмеженими можливостями.

Він переконаний, що в такому просторі люди, які належать до вразливих категорій, почуватимуться краще.

Про це йдеться на сайті президента України, передає НСН.

Проєкт передбачатиме центри медичного й емоційного догляду, а також фізіотерапію, арт-терапію та інші необхідні послуги.

«Це містечко зможе замінити кілька дитячих будинків сімейного типу, зруйнованих під час війни. Ми знаємо, що понад 100 таких закладів були зруйновані, і питанням їх відновлення опікується перша леді України Олена Зеленська», зазначив Делл Лой Хансен.

Окрім того, компанія із США у партнерстві з благодійною організацією To Ukraine With Love планує у 2023–2024 роках побудувати в Україні, у Київській області, 600 повністю мебльованих модульних будинків для людей, чиї домівки були зруйновані внаслідок війни.

Також бізнесмен має плани побудови в кількох регіонах України житлові будинки для людей похилого віку, які залишилися без домівки.

Хансен планує поєднати місця проживання таких людей з різноманітною інфраструктурою, яка їм може знадобитися.

Для потреб їхніх мешканців на безоплатній основі будуть передбачені стоматологічна клініка, перукарські та манікюрні послуги, центр гарячого харчування та кінотеатр.

В свою чергу, Володимир Зеленський подякував Деллу Лою Хансену за цю ідею та таку важливу турботу про людей похилого віку.

Також глава держави та засновник Wasatch Group під час зустрічі обговорили можливість участі американського забудовника у зведенні нових, сучасних реабілітаційних центрів для ветеранів війни, якому держава всіляко сприятиме.

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