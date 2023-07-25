«Доброго ранку, окупанти!» – 30 потужних вибухів прогриміли в окупований Каховці 25 липня

У вівторок, 25 липня, в окупованій Каховці пролунало десятки потужних вибухів, окупанти зазнали значних втрат. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Телеграмі. А в ЗСУ підтвердили інформацію, передає НСН.

За словами Андрющенка, ЗСУ гарно побажали окупанту «доброго ранку» не менш ніж 30 разів.

За його словами, окупанти жаліються, що зазнали значних втрат.

В ОК «Південь» підтвердили інформацію про те, що у тимчасово окуповану Каховку на Херсонщині завітала “бавовна”. У ніч проти 25 липня у росіян пролунало щонайменше три десятки вибухів. Після цього окупанти почали скаржитися на значні втрати. Та місця зосередження ворога – це законна ціль ЗСУ.

Речниця ОК «Південь» Наталія Гуменюк зауважила, що українські військові збирають інформацію про те, як росіяни зосереджують зусилля як поки що живої сили, так і озброєння, і техніки.

“Місця зосередження ворога – це наша законна ціль. Також в них дуже багато розсерджено по лівобережжю пунктів збереження боєприпасів, якими вони планують обстрілювати правий берег. І це теж наша ціль. Ми по них потужно працюємо”, – наголосила Гуменюк

30 потужних вибухів прогриміли в окупований Каховці 25 липня: відео

Ще новини України: Сили оборони на Дніпрі знищили три ворожі ДРГ – Гуменюк