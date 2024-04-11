Кинувся допомагати постраждалим, а Росія вдарила знову: в Одесі загинув парамедик

В Одесі загинув парамедик внаслідок повторного удару РФ. Всього жертв вечірньої атаки п’ятеро – серед них дитина.

Один із п’ятьох загиблих — інструктор-парамедик Роман Юхневич із позивним Болгар. Про це повідомив у Фейсбуціголова громадської організації «Українська служба порятунку» Павло Диба, а підтвердив смерть інструктора 151 навчальний центр, – передає НСН

«Загинув член нашої організації, ветеран війни, справжній патріот України, мужня людина Роман Юхневич», – йдеться у повідомленні

Навчальний центр наголошує, що в Одесі Юхневич проходив стажування. Тут розповіли обставини загибелі парамедика.

Повертаючись додому після проведення навчань з тактичної медицини, Роман став свідком першого прильоту ракети «Іскандер» та кинувся надавати медичну допомогу постраждалим. Російські окупанти завдали другого удару з коротким інтервалом у те ж саме місце. Він загинув, намагаючись урятувати життя інших людей, хоча мав право їхати додому відпочивати. Мав право, але не зміг проїхати повз людей, які потребують допомоги, – йдеться у некролозі

Український волонтер Роман Донік у Фейсбуці зазначив, що Юхневич був професійною, відповідальною, винахідливою та мотивованою людиною.

Він подавав великі надії і мав стати одним із найкращих інструкторів з тактичної медицини. Подавав. Був. Міг. Все в минулому. Світла пам’ять, – написав Доні к

Внаслідок вечірньої ракетної атаки балістичними ракетами росіян, попередньо – Іскандер-М, в Одеському районі загинули п’ятеро людей, у тому числі одна дитина — 10-річна дівчинка, ще 14 осіб отримали поранення.

Про це повідомляє у Телеграмі голова Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер.

Серед постраждалих 4 особи у тяжкому стані, лікарі борються за їхнє життя, п’ять – у стані середньої тяжкості та ще п’ять осіб мають легкі поранення. У 4-річної дівчинки — осколкове поранення спини та контузія. Вона перебуває у лікарні під наглядом медиків.

“Укрзалізниця” у Фейсбуці уточнила, що постраждали двоє залізничників.

В Одеському районі пошкоджена критична і транспортно-логістична інфраструктура, що знаходяться поруч вантажівки.

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