В Одесі горе-матір поїла дитину горілкою і знімала це на відео

В Одесі горе-матір поїла маленького сина горілкою і знімала все це на відео. При цьому ситуація здавалася їй смішною. Про це пише видання ua-in.info, передає NNS.

Матір змушувала свого маленького сина споживати алкоголь. Вона підмішала горілку у сок і змушувала хлопчика випити такий коктейль.

Відео жінка виклали в телеграм-каналі Катарсис.

На кадрах видно, як хлопчик років 3-4 грається іграшками, а мати підсовує йому склянку з горілкою. Дитина, яка скоріш за все вже раніше пробувала алкоголь і знає, який він на смак, відмовляється. Мати переконує сина, що у склянці сок і показово доливає його туди.

“Там сок, кажу тобі пий” “Там горілка, я не хочу” “Пий, я тобі сказала, а якщо я розмішаю соком, будеш пити?”

Дитина вірить мамі, коли та доливає сік, і робить ковток. В склянці виявляється горілка. Хлопчик плюється, а мати сміється і знімає це на відео.

Користувачі мережі обурилися побаченим:

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Вона йому вже наливала, тому він знає, яке на смак огидне це зілля, тому і відмовляється через досвід у минулому.

Шкода малого, приречений з дитинства. Якщо ця мати колись побачить свого хлопця за читанням книг, вона всіляко принижуватиме його і знецінюватиме. Знаємо, проходили.

Поки що невідомо, чи є реакція на дану ситуацію з боку соцслужб.

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