У Маріуполі мати привела чотирирічного сина до дитсадка з численними синцями, подряпинами та гематомами. 25-річна мати запевняє, що дитина травмувалася під час гри зі своєю молодшою ​​сестрою

Синяки на обличчі чотирирічного Богдана в садку помітили одразу. Мати пояснила – хлопчик упав, але вихователі не повірили. Зателефонували до поліції та соцслужби.

Новини “Сегодня” з’ясовували, що сталося в Маріуполі, передає NNS.

У дитсадку кажуть – Богданчика тиждень не було. Як сказала мама, через хворобу. Але коли дитина повернулася, вихователі жахнулися.

“Пошкодження на обличчі. Їх було багато. І на вухах. На шиї. Як подряпини якісь. Ми дитину забрали від мами. І одразу зателефонували до відповідних служб. Богданчика госпіталізували. Коли обстежили, виявилося – побитий весь!” – розповіла в. о. завідувачки дитячого садка Валентина Довгаль.

Дитину передали до лікарні

Медичний директор маріупольської міської лікарні №4 Андрій Серветник повідомив, що стан дитини під час вступу – середньої тяжкості. На шкірі дитини були синці та подряпини. Синяки були на голові та тілі.

Провідати сина до лікарні мама не прийшла. Жодного разу за 2 дні. “Сьогодні” повідомила – бо немає грошей на проїзд.

Як мати пояснює ситуацію

25-річна Людмила Романченко запевняє: сина ніколи не били. Мовляв, синці, бо хлопчик упав, а подряпала його дворічна сестра

“У нього ось тут був синець. І ось тут. Ну, там і подряпини, так. Я не заперечую. Були. Те, що Соня, вони коли балуються, Соня його теж може вдарити. Діма говорив, ну мій співмешканець. , ось тут у нього шишка. Він упав”, – розповіла Людмила Романченко, мати Богдана.

Але словам матері копи не повірили. Почали перевірку. І порушили карне провадження.

Дитину била сама мати

У поліції встановили, що 25-річна мати била сина і завдала йому тілесних ушкоджень.

“Крім того, що насильство над дітьми – це кримінальний злочин, такі знущання неабияк позначаються не тільки на тілі, а й на психіці малюків. У них виникає, по-перше, комплекс неповноцінності. Відносини батьків, які існують у сім’ї, діти беруть і транслюють, коли будуватимуть власні відносини. Дитина, коли виростає у дорослу людини, шукатиме подібні стосунки і вважатиме їх нормою”, – говорить психолог Олена Лизвінська

Поки триває розслідування, хлопчика матері соцслужба не повертатиме. Кажуть, сім’я вже перебуває на обліку. Наразі 25-річну Людмилу можуть позбавити батьківських прав. Щодо дворічної сестри Богданчика – з нею працюватимуть психологи. Після чого вирішать її подальшу долю.

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