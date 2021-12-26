Нетвереза школярка на Харківщині “футболила” кота об стіну, а подруга знімала відео

У Харківській області 15-річна дівчина знущалася над котом – вона стукнула ногою тварину так, що та відлетіла на кілька метрів просто у бетонну стіну. А її подруга знімала на відео, як та “футболила” кота об стіну.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківщини, передають novyny.live, інформує NNS.

“Поліцейські з’ясували, що правопорушницею є 15-річна учениця 9-го класу однієї з шкіл Чугуївського району. У листопаді під час прогулянки з 14-річною подругою дівчина помітила кота та з невідомих причин почала з нього знущатись, вдаривши його ногою. Подруга знімала правопорушення на мобільний телефон”, йдеться у повідомленні.

На кадрах видно, як школярка на вулиці вхопила кота і стукнула його ногою, наче м’яч. Тварина відлетіла на кілька метрів і вдарилася в бетонну стіну. Як зазначили у ЗМІ, на відео явно видно, що 15-річна дівчина нетвереза.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.299 (жорстоке поводження зтваринами) ККУ. Нині тривають слідчі дії.

Сама школярка вже записала відеовибачення, яке опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

“Вітаю. Хочу звернутися до всіх людей. Хочу попросити вибачення заскоєне. Я усвідомила свій вчинок, сама себе за це ненавиджу. Я розкаліваюся (розкаююся – ред.) щиро. Я не знаю, що тоді на мене напало. Клянусь, що такого більше не повториться. Мені дуже соромно за себе”, сказала дівчина.

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