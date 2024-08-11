В Одесі чоловіка, який може бути причетним до підпалів авто ЗСУ, знайшли з проломленою головою – ЗМІ

В Одесі чоловіка, який може бути причетним до підпалів авто ЗСУ, знайшли з проломленою головою. Він живий, але у дуже важкому стані.

Про це повідомляє місцеве видання «Думська», передають «Новини України – НСН».

В Пересипському районі Одеси вчора, 10 серпня, виявили важко травмованого чоловіка – у нього проломлений череп.

Чоловіка доставили до лікарні в дуже важкому стані.

Може бути причетним до підпалів авто ЗСУ

За даними джерел видання в правоохоронних органах, потерпілий може бути причетний до серії підпалів автомобілів військовослужбовців у регіоні.

Варто зазначити, що у липні на березі моря в Чорноморську знайшли тіло чоловіка зі слідами насильницької смерті, який також, імовірно, був причетний до підпалів військових авто. Чоловіка сильно побили і скинули у воду вже мертвим.

За останні місяці в Одесі та області зловмисники спалили вже понад 30 автомобілів, що належать військовим. Значну частину паліїв авто уже затримали. У більшості випадків після затримання з’ясовується, що вони отримали “замовлення” на підпал авто від людей, пов’язаних з російськими спецслужбами, через чати для пошуку роботи.

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