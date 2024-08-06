Служба безпеки України та Національна поліція затримали іноземця у Вінниці, який за завданням ФСБ Росії готував підпали авто ЗСУ.

Про це повідомляють “Новини Українии – НСН” з посиланням на прес-службу СБУ.

Зловмисник, який прибув з сусідньої країни, мав завдання здійснити підпали службових автомобілів Збройних сил України. Ці транспортні засоби, які раніше були задіяні на фронті, проходять технічне обслуговування у Вінниці.

Російська спецслужба “відрядила” агента до України для виконання ворожого завдання. Після прибуття до Вінниці іноземець оселився у знайомого і самостійно розпочав пошуки військових автомобілів.

Щоб знайти ціль, ворожий агент вночі відвідав СТО, де знаходився позашляховик ЗСУ. Спочатку він сфотографував автомобіль, щоб погодити його з російським куратором. Після отримання інструкцій від ФСБ, зловмисник придбав дві каністри з бензином і підпалив військовий автомобіль.

Поліція затримала іноземця у Вінниці, який готував підпали авто ЗСУ за завданням ФСБ

Для отримання додаткової “оплати” від окупантів, іноземець знімав процес підпалу на камеру свого телефону. Це відео ФСБ планувала використовувати в інформаційно-психологічних спецопераціях для розхитування ситуації в прикордонному регіоні.

Після цього планувалося продовження серії підпалів на території Вінниці. Однак співробітники СБУ затримали зловмисника по “гарячих слідах”. У нього вилучено саморобну запалювальну суміш, мобільні телефони та банківські картки, що підтверджують його співпрацю з російськими спецслужбами.

Наразі слідчі СБУ повідомили іноземцю про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань). Зловмисник перебуває під вартою і йому загрожує до 8 років тюрми.

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