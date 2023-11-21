В Мелітополі партизани отруїли окупантів щурячою отрутою – є загиблі серед ФСБ-шників

В Мелітополі партизани отруїли окупантів щурячою отрутою. Декількох росіян вдалося ліквідувати. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі Національного телемарафону «Єдині Новини», передає НСН з посиланням на «Слово і Діло».

В окупованому Мелітополі Запорізької області партизани отруїли окупантів щурячою отрутою, коли ті замовили доставку їжі з кафе.

За словами Федорова, активісти українського опору дізналися, що росіяни замовили в одному з місцевих кафе їжу та алкоголь, після чого додали у їхнє замовлення отруту.

«Є чергова партія ліквідованих ворогів, про що навіть пишуть ворожі телеграм-канали. Наші партизани замовили їжу в одному з місцевих кафе, і після того, як російські окупанти змогли її скуштувати, всі отруїлися. Частина з них загинула і не зможе воювати проти нашої держави», – розповів Федоров

Російські канали повідомляють, що їжу з щурячою отрутою отримали співробітники російської служби ФСБ.

Відомо, що після цього випадку троє з росіян померли, ще один (офіцер) перебуває у тяжкому стані у реанімації. Зараз окупанти намагаються знайти кур’єра, який привіз окупантам отруєну вечерю, але поки що безрезультатно.

Фото Ілюстративні, з відкритих джерел.

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