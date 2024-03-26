В ДТП під Одесою загинули жінка і двоє дітей

В ДТП під Одесою загинули пасажири легковика, який не розминувся з вантажівкою. Це жінка і двоє дітей.

Про моторошну аварію повідомляє поліція, передає НСН.

Автопригода сталася 25 березня, близько 17-ї години неподалік населеного пункту Кирнички.

Попередньо слідчі встановили, що водійка легковика «Chery» рухаючись в напрямку Одеси не впоралася з керуванням, виїхала на зустрічну смугу де зіткнулася з вантажівкою. Внаслідок пригоди кермувальниця легковика та двоє малолітніх пасажирів 12-ти та 7-ми років загинули на місці, ще одна пасажирка 13-ти років госпіталізована до місцевої лікарні.

Водій вантажівки за медичною допомогою не звертався.

На місці події працють поліцейські.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть кількох осіб) Кримінального кодексу України.

Рух транспорту на даній ділянці дороги не ускладнений. Встановлюються повні обставини події.

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