В ДТП на Львівщині загинув замголови Держспецтрансслужби і ще троє людей

В ДТП на Львівщині загинули військові. Серед них – замголови Адміністрації Держспецтрансслужби. Про це НСН повідомляє, посилаючись на вказане відомство.

На трасі Київ-Чоп у селі Сможе на Львівщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легковика Ford Focus на військових номерах та фури. В результаті загинули четверо людей.

16 грудня близько 14.30 під час робочого відрядження на Львівщині внаслідок ДТП загинули заступник Голови Адміністрації Держспецтранслужби полковник Жигунов Віктор Михайлович, підполковник Кравець Василь Вікторович, солдат Сологуб Дмитро Григорович та громадянка Дубровська Наталія Іванівна.

Вічна та світла пам’ять… Вони назавжди залишаться в серцях тих, хто служив і працював з ними довгі роки… Державна спеціальна служба транспорту висловлює щирі співчуття і розділяє біль втрати з рідними та близькими… – йдеться у повідомленні

За попередньою інформацією, аварія сталася в момент того, як легковий автомобіль обігнав фуру. Про це повідомляє Державна спеціальна служба транспорту.

За інформацією джерел видання ZAXID.NET, за кермом легковика на військових номерах знаходився військовослужбовець із Харкова. Він також опинився серед загиблих.

У Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф зазначили, що всі чотири особи загинули на місці ще до приїзду медиків. Водій фури отримав гостру реакцію на стрес. Йому було надано медичну допомогу, а від госпіталізації він відмовився.

Відео з місця ДТП на Львівщині

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