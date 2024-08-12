Український прапор на Кінбурській косі – що про це відомо (відео)

Український прапор на Кінбурській косі, що на Миколаївщині, показав сьогодні керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко, оприлюднивши відповідне відео.

Про це повідомляють «Новини України – НСН».

За словами Коваленка відео було зроблене 11 серпня. На ньому видно, що на окупованій Кінбурнській косі майорить український прапор.

Український прапор на Кінбурській косі: відео

Державний стяг між Дніпровсько-Бузьким лиманом та Чорним морем, ймовірно, встановили спецпризначенці ГУР у рамках свого рейду на косу.

Як повідомлялося раніше, бійці Головного управління розвідки здійснили рейд на Кінбурнську косу 9 серпня. У рамках операції спецпризначенці ліквідували близько 30 росіян і бойову техніку ворога.

9 серпня 2024 року в результаті рейду на окуповану росіянами Кінбурнську косу було знищено шість одиниць броньованої техніки ворога та ліквідовано близько трьох десятків загарбників, – повідомляли у ГУР

Спецпризначенці атакували укріплення росіян на їхніх позиціях “Кінбурнська фортеця”, “морський вокзал” та “пам’ятник Суворову”. Біля останнього воїни встановили бойовий прапор Воєнної розвідки України.

Кінбурнська коса буде вільною, як і всі інші тимчасово окуповані території України, – наголосили в ГУР МО

Десантну операцію здійснили підрозділи “Химера”, “Стугна”, “Paragon”, “Сибірський батальйон”, “Терор” у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МО України за підтримки Військово-морських Сил ЗСУ та у взаємодії з іншими складовими Сил безпеки й оборони держави.

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