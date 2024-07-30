Початок битви за Торецьк є питанням найближчого часу – DeepState

Початок битви за Торецьк є питанням найближчого часу. Зараз тривають бої вже на підступах до цього міста на Донеччині.

Про таке повідомляють аналітики DeepState, передають «Новини України – НСН».

За даними DeepState, зараз бої тривають на підступах до Торецька – а саме у Залізному та Північному.

Росіяни продовжують насичувати живою силою приватну та багатоквартирну забудову в цих населених пунктах. Найближчим часом ворог зосередить основні сили для захоплення териконів шахти імені Артема та шахти “Північна”. Надалі вже спробує зайти в саме місто, а контроль над відвалами дасть значну перевагу.

Початок битви за Торецьк є питанням найближчого часу

По самому Торецьку б’є ворожа артилерія та КАБи.

Задача зрозуміла — завдати максимальних пошкоджень забудові, щоб полегшити штурмові дії. Початок битва за Торецьк є питанням найближчого часу. На жаль, поки немає успішного рецепту як протистояти такій кількості піхоти без втрат позицій, – йдеться у повідомленні

Також DeepState закликають не забувати, що росіяни після окупації Залізного, можуть спробувати ударити в тил нашому угрупуванню у Нью-Йорку. Це не тільки погіршить умови для оборони селища, а й поставить під загрозу оточення сили, які перебувають східніше.

Чи зайшли росіяни в Торецьк?

Зазначимо, що керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко спростував чутки про нібито перебування військ країни-агресора РФ у Торецьку Донецької області. Про це Коваленко написав 30 липня в Телеграмі.

Станом на зараз росіян у місті немає. Тому станом на 12.00 цього дня інформація про захід росіян у Торецьк не відповідає дійсності, – зазначив керівник ЦПД

Однак Коваленко уточнив, що раніше в Торецьк намагалися проникнути російські диверсійно-розвідувальні групи.

Про те, що бої між українськими військовими й російськими окупантами нібито вже точаться безпосередньо в межах Торецька, зранку 30 липня в Telegram повідомив лейтенант ЗСУ з позивним Алекс.

Напружено на торецькому напрямку, бої вже перейшли в безпосередньо межі самого міста, а не агломерації населених пунктів, які були навколо Торецька – ідеться в його повідомленні

Пізніше військовослужбовець пояснив, що писав про бойові зіткнення, які виникають “на межі міста, десь навіть за пів сотні метрів у його межах” через спроби росіян “поодинокими групами проскакувати” в Торецьк. Алекс переконує, що про закріплення армії РФ у межах міста не йшлося.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли: Суспільний договір вічної війни потрібен Україні – голова Українського інституту національної пам’яті

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