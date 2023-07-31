В ніч на 31 липня ворог ударив ракетами по Харкову. На жаль, є постраждалий і руйнування, передає НСН.

Окупанти завдають ударів. До уваги жителів міста Харків та області, перебувайте в укриттях! – йшлося у повідомленні Харківської ОВА о 00:07 31 липня.

Згодом стало відомо, що російсько-окупаційні війська завдали ракетних обстрілів по Новобаварському району Харкова. Внаслідок цього є постраждалий цивільний. Про це повідомили у ДСНС.

Унаслідок обстрілів сталося часткове руйнування складської будівлі, яке надалі викликало займання двох осередків. Загальна площа пожежі становить приблизно 200 квадратних метрів.

На місці події постраждав охоронець підприємства. Чоловіка госпіталізували до медичного закладу.

До ліквідації наслідків обстрілів залучали та 28 співробітників ДСНС Харківського гарнізону та 5 одиниць техніки.

Ворог запустив кілька ракет С-300, зазначив речник Харківської прокуратури Дмитро Чубенко. За його словами, ударів завдали по Новобаварському району Харкова та по смт. Великий Бурлук Куп’янського району. Місце пуску — Бєлгородська область РФ.

Точну кількість ракет Чубенко не назвав. За словами мера Харкова Ігоря Терехова, було чути два прильоти.

До ліквідації наслідків обстрілів залучали та 28 співробітників ДСНС Харківського гарнізону та 5 одиниць техніки.

В ніч на 31 липня ворог ударив ракетами по Харкову: фото

Зазначимо, що увечері 30 липня на Харківщині був ще один обстріл, внаслідок якого загинула жінка. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора України.

За даними слідства, близько 20:30 30 липня внаслідок ворожого артилерійського обстрілу загорівся будинок у с. Шийківка Борівської ОТГ. Загинула 74-річна мирна жителька, ще двох людей травмовано.

Ще новини України: Вночі 30 липня росія атакувала Україну дронами – знищено усі ворожі БпЛА