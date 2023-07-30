Вночі 30 липня росія атакувала Україну дронами – знищено усі ворожі БпЛА

Вночі 30 липня росія атакувала Україну дронами, повідомляють у Повітряних Силах, передає НСН. Українською ППО було знищено 4 ударні і 4 розвідувальні БпЛА.

Уночі 30 липня 2023 року противник атакував з південно-східного напрямку чотирма ударними БпЛА «Shahed-136/131».

Силами та засобами Повітряних Сил усі ворожі БпЛА знищено у межах Херсонської та Дніпропетровської областей.

В Дніпропетровській ОВА повідомляють, що ворог скерував два шахеди на Криворізький район. Їх збили оборонці неба з ПвК «Південь».

Уламки впали на територію приватної агрофірми. Виникла пожежа, яку оперативно загасили. Пошкоджене складське приміщення.

Наслідки атаки уточнюютья. Загиблих та постраждалих немає.

Ще новини України: 27 бойових зіткнень і зменшення авіаударів ЗСУ: що відбувається на фронті 29 липня