«Це була наша база!» – після ракетного удару по Запоріжжю в ООН зробили гучну заяву

Після чергового ракетного удару по Запоріжжю 10 серпня увечері в Організації Об’єднаних Націй зробили гучну заяву, передає НСН.

Із закликом до Росії припинити невибіркові удари звернулася гуманітарна координаторка в Україні від ООН Деніз Браун. Заяву оприлюднено на офіційному сайті Організації Об’єднаних Націй.

Я приголомшена звісткою, що готель, який часто використовували співробітники ООН та наші колеги з неурядових організацій для підтримки постраждалих від війни, тільки що потрапив під російський удар у Запоріжжі. Це абсолютно неприпустимо. Я зупинялась у цьому готелі щоразу, коли відвідувала Запоріжжя. Моя команда використовує його як базу під час неодноразових поїздок у місто. Це була база ООН для роботи з евакуації цивільних мешканців із комбінату «Азовсталь» у Маріуполі в травні минулого року, – сказала Браун

Вона додала, що кількість невибіркових ударів, через які було пошкоджено цивільну інфраструктуру та через які загинули та отримали поранення мирні жителі, досягла неймовірних обсягів. І вони є порушенням міжнародного гуманітарного права.

В ім’я людяності я закликаю Російську Федерацію дотримуватися своїх зобов’язань згідно з міжнародним гуманітарним правом і негайно припинити невибіркові удари по Україні, – заявила Деніз Браун

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Запоріжжю 10 серпня увечері було зруйновано готель.

Загинула одна людина – випадкова перехожа.

Як стало відомо, це місцева мешканка на ім’я Валентина. Вона працювала вчителькою. Разом із подругою жінка просто гуляла у людному районі Запоріжжя, куди й прилетіла російська ракета. Повідомляється, що після другого вибуху уламок потрапив їй у спину. Медики намагалися врятувати жінку, але, на жаль, не змогли. У Валентини залишилася донька.

Також відомо про 16 постраждалих, серед них четверо дітей – 3, 6, 10 та 14 років.

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