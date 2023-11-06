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Дві російські чиновниці та колаборант були знищені під час удару по Чаплинці на Херсонщині

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Дві російські чиновниці та колаборант були знищені під час удару по Чаплинці на Херсонщині
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Дві російські чиновниці та колаборант були знищені під час удару по Чаплинці на Херсонщині. Про загибель своїх співгромадян повідомляють російські ЗМІ, а Інформаційний спротив надає додаткову інформацію, передає НСН.

Удару було завдано 3 листопада по будівлі в окупованій Чаплинці, де було розташування офіцерів зі штабу.

Дві російські чиновниці та колаборант були знищені під час удару по Чаплинці на Херсонщині

Зазначається, що серед загиблих Олена Кузьміна з Петербурга та Лариса Іванова з Ленобласті.

Разом із ними загинув місцевий колаборант Олексій Моржаков, який співпрацював із окупантами. Усі вони працювали у соціальному фонді.

Дві російські чиновниці та колаборант були знищені під час удару по Чаплинці на Херсонщині

Місцеві джерела повідомляють, що Моржаков підтримував окупацію першого дня. Отримав уже російське громадянство разом із дружиною та пішов працювати на загарбників.

Чиновниці з Росії приїхали на окуповану територію Херсонської області через проблеми з кадрами серед колаборантів. Вони нібито працювали у соцслужбі. Зазначається, що у однієї з них залишилися діти і онуки, а у іншої – неповнолітня донька. Але цим жінкам чомусь не жилося у себе вдома і вони припхалися до чужої країни, незаконно перетнувши її кордон. За такий вчинок поплатилися життям.

Раніше росЗМІ повідомляло, що усього внаслідок удару по Чаплинці семеро загиблих і стільки ж поранених.

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