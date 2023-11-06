Дві російські чиновниці та колаборант були знищені під час удару по Чаплинці на Херсонщині. Про загибель своїх співгромадян повідомляють російські ЗМІ, а Інформаційний спротив надає додаткову інформацію, передає НСН.

Удару було завдано 3 листопада по будівлі в окупованій Чаплинці, де було розташування офіцерів зі штабу.

Зазначається, що серед загиблих Олена Кузьміна з Петербурга та Лариса Іванова з Ленобласті.

Разом із ними загинув місцевий колаборант Олексій Моржаков, який співпрацював із окупантами. Усі вони працювали у соціальному фонді.

Місцеві джерела повідомляють, що Моржаков підтримував окупацію першого дня. Отримав уже російське громадянство разом із дружиною та пішов працювати на загарбників.

Чиновниці з Росії приїхали на окуповану територію Херсонської області через проблеми з кадрами серед колаборантів. Вони нібито працювали у соцслужбі. Зазначається, що у однієї з них залишилися діти і онуки, а у іншої – неповнолітня донька. Але цим жінкам чомусь не жилося у себе вдома і вони припхалися до чужої країни, незаконно перетнувши її кордон. За такий вчинок поплатилися життям.

Раніше росЗМІ повідомляло, що усього внаслідок удару по Чаплинці семеро загиблих і стільки ж поранених.

Ще новини України: ОНОВЛЕНО. Росіяни повідомляють про 17 поранених окупантів в Криму внаслідок ракетного удару