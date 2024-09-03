Сирський прокоментував жахливий удар по Полтаві з сотнями постраждалих

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прокоментував жахливий удар по Полтаві 3 вересня, здійснений росіянами.

Сьогодні зранку російські терористи завдали удару по навчальному закладу в місті Полтава. Також влучання було і по території сусіднього лікувального закладу, – написав головком, передають “Новини України – НСН“

Він зазначив, що, за наявною інформацією, росіяни використали дві ракети «Іскандер».

На жаль, багато загиблих та поранених. Десятки людей опинилися під завалами. Мої щирі співчуття всім рідним та близьким. Біль і сум за загиблими… – написав Сирський

Він запевнив, що військова служба правопорядку у Збройних Силах України максимально залучена до оперативного розслідування цієї події.

Країна-агресор повинна відповісти за кожну вбиту людину, за кожне понівечене життя. Воєнні злочини не мають термінів давності. Злочинці будуть покарані, – додав Головнокомандувач ЗСУ

Удар по Полтаві: що відомо станом на вечір

Унаслідок російського ракетного обстрілу 3 вересня в Полтаві вже 51 загиблий і понад 200 поранених. Такі дані станом на 18.00 навів у Телпенграм Офіс генерального прокурора України.

За попередньою інформацією прокурорів, військові країни-агресора РФ ударили по навчальному закладу й лікарні Полтави двома балістичними ракетами “Іскандер-М”.

Унаслідок обстрілу частково зруйновано одну з будівель Інституту зв’язку, лікарню і прилеглі будинки, вказано в дописі. На місці й далі працюють рятувальники, слідчо-оперативна група й інші служби, триває розбір завалів. Кількість потерпілих уточнюють.

Прокурори додали, що спільно з іншими правоохоронцями документують наслідки чергового злочину росіян.

“За процесуального керівництва Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони розпочато досудове розслідування за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ст. 110 Кримінального кодексу України)”, – ідеться в повідомленні

Раніше міністр оборони Рустем Умєров заявив, що обставини трагедії у Полтаві у співпраці з правоохоронцями з’ясовуватиме Головна інспекція Міністерства оборони.

«Сьогодні Полтава і вся Україна переживає страшну трагедію. Російський агресор вдарив балістикою по одному з навчальних закладів міста і лікарні. Десятки людей загинули, сотні поранені. Рятувальники та екстрені служби працюють на місці», – зазначив Умєров

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