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Сирський прокоментував жахливий удар по Полтаві з сотнями постраждалих

Журналіст
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прокоментував жахливий удар по Полтаві 3 вересня, здійснений росіянами.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прокоментував жахливий удар по Полтаві 3 вересня, здійснений росіянами.

Сьогодні зранку російські терористи завдали удару по навчальному закладу в місті Полтава. Також влучання було і по території сусіднього лікувального закладу, – написав головком, передають “Новини України – НСН

Він зазначив, що, за наявною інформацією, росіяни використали дві ракети «Іскандер».

На жаль, багато загиблих та поранених. Десятки людей опинилися під завалами. Мої щирі співчуття всім рідним та близьким. Біль і сум за загиблими… – написав Сирський

Він запевнив, що військова служба правопорядку у Збройних Силах України максимально залучена до оперативного  розслідування цієї події.

Країна-агресор повинна відповісти за кожну вбиту людину, за кожне понівечене життя. Воєнні злочини не мають термінів давності. Злочинці будуть покарані, – додав Головнокомандувач ЗСУ

Удар по Полтаві: що відомо станом на вечір

Сирський прокоментував жахливий удар по Полтаві 3 вересня

Унаслідок російського ракетного обстрілу 3 вересня в Полтаві вже 51 загиблий і понад 200 поранених. Такі дані станом на 18.00 навів у Телпенграм Офіс генерального прокурора України.

За попередньою інформацією прокурорів, військові країни-агресора РФ ударили по навчальному закладу й лікарні Полтави двома балістичними ракетами “Іскандер-М”.

Унаслідок обстрілу частково зруйновано одну з будівель Інституту зв’язку, лікарню і прилеглі будинки, вказано в дописі. На місці й далі працюють рятувальники, слідчо-оперативна група й інші служби, триває розбір завалів. Кількість потерпілих уточнюють.

Прокурори додали, що спільно з іншими правоохоронцями документують наслідки чергового злочину росіян.

“За процесуального керівництва Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони розпочато досудове розслідування за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ст. 110 Кримінального кодексу України)”, – ідеться в повідомленні

Раніше міністр оборони Рустем Умєров заявив, що обставини трагедії у Полтаві у співпраці з правоохоронцями з’ясовуватиме Головна інспекція Міністерства оборони.

«Сьогодні Полтава і вся Україна переживає страшну трагедію. Російський агресор вдарив балістикою по одному з навчальних закладів міста і лікарні. Десятки людей загинули, сотні поранені. Рятувальники та екстрені служби працюють на місці», – зазначив Умєров

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