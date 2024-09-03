Окупанти здійснили ракетний удар по Полтаві 3 вересня. Ворог поцілив по навчальному закладу. В результаті обстрілу десятки загиблих і майже 200 поранених. Під завалами шукають людей.

“Новини України – НСН” розповідають все, що відомо про наслідки ракетного удару.

У МВС України повідомили, що рятувальники локалізували пожежу та продовжують розбір завалів. Завдяки швидкій та злагодженій роботі 25 людей врятували, 11 з них дістали з-під завалів. Усіх потерпілих невідкладно передають лікарям для надання медичної допомоги.

Ракетний удар по Полтаві: десятки загиблих і майже 200 поранених, під завалами люди – що відомо

Поблизу місця влучання розташований житловий масив. У багатоповерхівках ударною хвилею вибило скління, пошкоджено фасади.

Поліція проводить поквартирний обхід – перевіряють, чи немає постраждалих. Вже зафіксовано під сотню заяв про пошкоджене майно.

“Роботи тривають. Рятувальні служби з урахуванням безпекової складової працюватимуть, доки не переконаємося, що деблокували з-під завалів усіх”, – йдеться в повідомленні.

Попередню кількість жертв назвав Зеленський

У своєму зверненні Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок російського удару по Полтаві загинула щонайменше 41 людина. Він вказав, по якому саме навчальному закладу вдарили окупанти.

Отримав попередні доповіді щодо російського удару по Полтаві. За наявною зараз інформацією, дві балістичні ракети. Влучання по території навчального закладу й сусідньої лікарні. Була частково зруйнована одна з будівель Інституту зв’язку. Люди опинились під завалами,

– розповів президент

Зеленський розповів, що багатьох було врятовано. Поранено понад 180 людей. Президент доручив провести повне та оперативне розслідування всіх обставин трагедії. До рятувальної операції залучено усі необхідні служби.

Він також подякував кожному, хто з перших хвилин російського удару допомагає постраждалим та рятує життя. Він наголосив на тому, що “російська наволоч” понесе відповідальність за атаку.

“І ми знову й знову кажемо всім у світі, хто має силу, щоб зупинити цей терор: системи ППО та ракети до них потрібні в Україні, а не десь на складі. Далекобійні удари, які можуть захистити від російського терору, необхідні зараз, а не колись потім. Кожен день зволікання – це, на жаль, загибель людей. Вічна пам’ять усім, чиї життя забрані Росією!”, – наголосив Зеленський

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