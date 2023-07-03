Удар по п’ятиповерхівці у Сумах 3 липня: стало відомо про загиблого

Російський удар по п’ятиповерхівці у Сумах 3 липня забрав життя людини, повідомляє НСН.

Російські окупанти в понеділок, 3 липня, здійснили атаку по Сумській та інших областях безпілотниками. За попередньою інформацією, ворог застосовував дрони іранського виробництва типу “Shahed”, повідомив під час брифінгу речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає УНН.

Були повідомлення про загрозу застосування БпЛА. Так і сталося. І Сумська область, й інші були під нападом ворожих безпілотників, ймовірно, типу “Shahed”. Більш детальну інформацію про роботу протиповітряної оборони та інше надамо згодом, – сказав Ігнат

Видання «Суспільне» оприлюднило фото багатоповерхівки у Сумах, куди влучив російський дрон.

Згодом стало відомо, що внаслідок удару загинула одна людина. Про це повідомив начальник Офісу Президента Андрій Єрмак

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