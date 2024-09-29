Наймасованійший удар по місту Запоріжжя: ворог поцілив по житловій забудові (фото)

Ворог здіснив наймасованійший удар по місту Запоріжжя рано вранці 29 вересня.

Про це «Новини України – НСН» повідомляють з посиланням на ДСНС і Запорізьку ОВА,

29 вересня з 5:25 до 6:00 години ранку ворог завдав наймасованіших авіаційних ударів по місту Запоріжжю. Попередньо, у результаті подій 4 людей були поранені, з них один врятований, – йдеться у повідомленні ДСНС

В ОВА повідомляють про 5 поранених.

Значних руйнувань зазнали багатоповерховий та 6 приватних будинків в різних районах міста. Сталося декілька загоряннь.

Попередньо, під завалами багатоквартирного будинку може перебувати жінка.

Надзвичайники проводять пошукові та аварійно-рятувальні роботи. Щодо наслідків та кількості пошкоджених приватних будинків інформація уточнюється.

Всього до ліквідації залучили 42 рятувальники та 9 одиниць техніки від ГУ ДСНС.

На місці подій залучені поліцейські, вибухотехніки, волонтери Загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України та інші профільні служби міста.

Удар по місту Запоріжжя 29 вересня: фото

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