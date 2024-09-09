У ДТП загинув радник глави Мінстратегпрому Ярослав Олійник (Локі)

У ДТП загинув радник глави Мінстратегпрому Ярослав Олійник разом з дружиною.

Ярослав Олійник (Локі) входив до оновленої команди Міністерства стратегічних галузей та промисловості. Прийшов до команди прямо з фронту.

Загинув радник глави Мінстратегпрому Ярослав Олійник

Про його загибель вчора, 8 вересня, повідомив колишній голова міністерства Олександр Камишін.

Загинув Ярослав Олійник. Він же Локі. Один з перших членів оновленої команди «МінСтратегПрому». Він доєднався до нас минулого літа прямо з лінії фронту. Відповідав за роботу з виробниками дронів. До сих пір не віриться, – написав Камишін у телеграм

А також повідомив про прощання з загиблим, яке відбудеться у вівторок о 12.00 в Михайлівському соборі у Києві.

Заступниця міністра Ганна Гвоздяр написалла, що Олійник «вночі загинув разом з дружиною Ніною в ДТП».

Ярослав був щирою та веселою людиною, що присвятила все своє – на жаль, дуже недовге – життя боротьбі з ворогом. Це велика втрата для всіх нас. Для мене Локі став першим колегою в Міністерстві, він багато чому навчив мене, а я – його. Щирі співчуття рідним і близьким, – йдеться у її повідомленні

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