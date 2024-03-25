Ракетний удар по Києву 25 березня – що відомо (фото, відео)

Окупанти здійснили ракетний удар по Києву 25 березня вранці. Є руйнування і постраждалі.

НСН розповість, що відомо про це станом на цей момент. Матеріал доповнюється.

Тривогу у Києві і Київській області оголосили о 10:29. Перед цим Повітряні сили повідомили про ракети з півдня у напрямку столиці. Вже через декілька хвилин мешканці Києва почули гучні вибухи.

А згодом почала з’являтися офіційна інформація про наслідки удару.

Інформація від місцевої влади

В КМВА повідомили, що внаслідок ракетного удару по Києву в Печерському районі пошкоджено нежитлову будівлю, без послідуючого горіння.

В Солом’янському районі пошкоджено багатоповерховий будинок.

В Дніпровському та Голосіївському районах зафіксовано падіння уламків.

У Дарницькому районі Києва уламком пошкоджено приватний будинок на Осокорках. Попередньо ніхто не постраждав, — повідомив очільник Дарницької РДА Микола Калашник.

Оперативні служби працюють на місцях пригод. Є потерпілі, інформація щодо кількості з’ясовується. Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються.

За даними Віталія Кличка, уже пʼятеро постраждалих в Печерському районі. Трьом медики надали допомогу на місці. Двох – госпіталізували, серед них 16-річна дівчинка.

Внаслідок сьогоднішньої атаки ворога, слава Богу, немає влучань в багатоповерхові житлові будинки. І наразі жертв немає. Але рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованої триповерхової будівлі, що була одним з приміщень (спортивного призначення) державного навчального закладу, – написав Кличко

Інформація від ДСНС

Унаслідок ракетної атаки росіян пошкоджено триповерхову будівлю спортзали у Печерському районі Києва.

Попередньо постраждало 2 особи, яким лікарі надають необхідну допомогу. На місці тривають пошуково-рятувальні роботи. Рятувальники розбирають завали.

Також в Голосіївському, Дніпровському та Солом’янському районах попередньо сталися падіння уламків, без потерпілих. Наразі рятувальники обстежують території.

У Дарницькому районі є пошкодження приватного будинку. У Голосіївському районі в лісосмузі виявлено уламки ракети.

На усіх локаціях працюють рятувальники, правоохорці проводять сілідчі дії.

Інформація від Повітряних Сил

У Повітряних Силах повідомили, що близько 10.30 противник завдав удару по Києву двома балістичними ракетами з тимчасово окупованого Криму.

Цілі знищено, тип встановлюється.

Ракетний удар по Києву 25 березня: фото, відео

На відео нижче діти біжать в укриття садочка в той момент, коли у Києві лунає повітряна тривога і чутно вибухи.

А це – Печерський район, наслідки удару по спортзалі.

Фото від поліції

Фото від ДСНС

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