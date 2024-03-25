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Ракетний удар по Києву 25 березня – що відомо (фото, відео)

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Ракетний удар по Києву 25 березня – що відомо (фото, відео)

Окупанти здійснили ракетний удар по Києву 25 березня вранці. Є руйнування і постраждалі.

НСН розповість, що відомо про це станом на цей момент. Матеріал доповнюється.

Тривогу у Києві і Київській області оголосили о 10:29. Перед цим Повітряні сили повідомили про ракети з півдня у напрямку столиці. Вже через декілька хвилин мешканці Києва почули гучні вибухи.

А згодом почала з’являтися офіційна інформація про наслідки удару.

Інформація від місцевої влади

В КМВА повідомили, що внаслідок ракетного удару по Києву в Печерському районі пошкоджено нежитлову будівлю, без послідуючого горіння.

В Солом’янському районі пошкоджено багатоповерховий будинок.

В Дніпровському та Голосіївському районах зафіксовано падіння уламків.

У Дарницькому районі Києва уламком пошкоджено приватний будинок на Осокорках. Попередньо ніхто не постраждав, — повідомив очільник Дарницької РДА Микола Калашник.

Ракетний удар по Києву 25 березня – що відомо (фото, відео)

Оперативні служби працюють на місцях пригод. Є потерпілі, інформація щодо кількості з’ясовується. Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються.

За даними Віталія Кличка, уже пʼятеро постраждалих в Печерському районі. Трьом медики надали допомогу на місці. Двох – госпіталізували, серед них 16-річна дівчинка.

Внаслідок сьогоднішньої атаки ворога, слава Богу, немає влучань в багатоповерхові житлові будинки. І наразі жертв немає. Але рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованої триповерхової будівлі, що була одним з приміщень (спортивного призначення) державного навчального закладу, – написав Кличко

Інформація від ДСНС

Унаслідок ракетної атаки росіян пошкоджено триповерхову будівлю спортзали у Печерському районі Києва.

Попередньо постраждало 2 особи, яким лікарі надають необхідну допомогу. На місці тривають пошуково-рятувальні роботи.  Рятувальники розбирають завали.

Також в Голосіївському, Дніпровському та Солом’янському районах попередньо сталися падіння уламків, без потерпілих. Наразі рятувальники обстежують території.

У Дарницькому районі є пошкодження приватного будинку. У Голосіївському районі в лісосмузі виявлено уламки ракети.

На усіх локаціях  працюють рятувальники, правоохорці проводять сілідчі дії.

Інформація від Повітряних Сил

У Повітряних Силах повідомили, що близько 10.30 противник завдав удару по Києву двома балістичними ракетами з тимчасово окупованого Криму.

Цілі знищено, тип встановлюється.

Ракетний удар по Києву 25 березня – що відомо (фото, відео)

Ракетний удар по Києву 25 березня: фото, відео

На відео нижче діти біжать в укриття садочка в той момент, коли у Києві лунає повітряна тривога і чутно вибухи.

А це – Печерський район, наслідки удару по спортзалі.

Фото від поліції

Ракетний удар по Києву 25 березня

Ракетний удар по Києву 25 березня

Ракетний удар по Києву 25 березня

Фото від ДСНС

Ракетний удар по Києву 25 березня – що відомо (фото, відео)

Ракетний удар по Києву 25 березня – що відомо (фото, відео)

Ракетний удар по Києву 25 березня – що відомо (фото, відео)

Ракетний удар по Києву 25 березня – що відомо (фото, відео)

Ракетний удар по Києву 25 березня – що відомо (фото, відео)

Ракетний удар по Києву 25 березня – що відомо (фото, відео)

Ракетний удар по Києву 25 березня – що відомо (фото, відео)

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