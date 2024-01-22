Ракетний удар по Краматорську 22 січня: є загиблий, поранена і руйнування

Ворожий ракетний удар по Краматорську 22 січня стався вранці у понеділок. На жаль, не обійшлося без жертв серед цивільних. А російська пропаганда вже розганяє фейки про «іноземних найманців». НСН розповість все, що відомо про наслідки атаки.

Потужний вибух пролунав у Краматорську сьогодні приблизно о 9:25. Повітряна тривога була оголошена на Донеччині о 9:04 і завершилася о 10:01. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичної зброї військами Росії.

За інформацією місцевих ЗМІ, удар прийшовся по відкритій місцевості, а саме по бульвару Краматорський. Там на дорозі пошкодило авто, в якому й загинула людина. Також понівечено адміністративну будівлю. Внаслідок обстрілу почалися проблеми зі світлом у одному з районів. Через аварійне відключення частково без електропостачання залишився район Соцмісто.

Начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін уточнив, що внаслідок ранкового ракетного удару по Краматорську одна людина загинула, ще одна — поранена.

Росіяни обстріляли місто близько 9:25, тип використаної зброї встановлюємо. На місці влучення загинув 49-річний чоловік, поранення отримала його 31-річна дочка. Навіть відносно віддалені від фронту міста Донеччини — все одно небезпечні. Загроза обстрілів є завжди. Прошу всіх: не ігноруйте небезпеку! Евакуюйтесь! – написав він

Тим часом російська пропаганда розганяє фейк про сотні поранених військових у Краматорську, у тому числі «особливо важливих іноземців».

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