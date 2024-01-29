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Окупанти вбили у Зноб-Новгородській громаді трьох людей, є поранений  і руйнування

Адмін сайту
у Зноб-Новгородській громаді

Окупанти вбили у Зноб-Новгородській громаді, що на Сумщині, трьох людей сьогодні. Також є поранений  і руйнування. Про це НСН повідомляє з посиланням на МНС і прокуратуру.

Рятувальники з-під завалів деблокували тіла двох загиблих — чоловіка та жінки. Ще один 71-річний чоловік помер дорогою до лікарні. Другого пораненого ушпиталили.

Ворожими ударами пошкоджені: пошта, хлібокомбінат, магазин, щонайменше 6 будинків, 1 автомобіль, господарчі споруди та лінії електропередач.

За даними слідства, 29 січня 2024 року близько 12 год окупанти, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, з території російської федерації з РСЗВ «Град» обстріляли смт Зноб-Новгородське Шосткинського району.

Унаслідок атаки ворога поранення отримали двоє цивільних чоловіків, які перебували на вулиці. Потерпілих було госпіталізовано в лікарню. Згодом один із них, 71-річний чоловік, від отриманих травм помер. У пошкодженому приватному будинку під час гасіння пожежі рятувальники виявили останки, які наразі направлені для ідентифікації.

Також уламками посічено багатоквартирний будинок, приміщення приватної компанії та магазину, вщент згорів один транспортний засіб, пошкоджено приватні будинки.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями фіксують наслідки обстрілу. Досудове розслідування – УСБУ в Сумській області.

Окупанти вбили у Зноб-Новгородській громаді трьох людей: фото

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