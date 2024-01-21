У центрі Запоріжжя чоловік застрелив перехожу, а коли побачив правоохоронців, вбив себе. Подія сталася сьогодні, у неділю 21 січня, повідомляє поліція, передає НСН.

На вулиці Запоріжжя чоловік двічі вистрілив у перехожу жінку та покінчив життя самогубством – поліцейські встановлюють обставини події .

Сьогодні вранці у сквері Прикордонників Олександрівського району сталася стрілянина. Про подію до чергової частини відділу поліції №2 повідомила жінка, яка стала тому свідком.

За словами заявниці, невідомий чоловік двічі вистрілив у перехожу жінку і наразі ще перебуває неподалік.

У той час, коли на місце прибув наряд поліції, правопорушник сидів на лавці в сквері. Побачивши правоохоронців, він покінчив життя самогубством, вистріливши в себе.

Медики намагалися реанімувати постраждалу, однак вона померла в кареті швидкої.

Наразі на місці працюють поліцейські територіального підрозділу поліції, управління карного розшуку, патрульні поліцейські та криміналісти.

Детальні обставини події та особи загиблих встановлюються.

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