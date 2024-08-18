У Шостці чоловік викинув дружину з 5 поверху через ревнощі

У Шостці чоловік через ревнощі викинув дружину з 5 поверху. На щастя, жінка вижила. А чоловіка затримали.

Про це повідомляє Національна поліція у Сумській області, передають «Новини України – НСН».

Повідомляється, що 17 серпня близько п’ятої ранку до Шосткинського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що на одній із вулиць міста лежить жінка, яка випала з вікна. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції.

Як встановили працівники поліції, на ґрунті ревнощів між парою закоханих виникла бійка, у ході якої чоловік, не впоравшись з власними емоціями, викинув жінку з балкону п’ятиповерхового будинка. Внаслідок падіння потерпіла отримала чисельні тілесні ушкодження та була доставлена до лікарні.

У Шостці чоловік через ревнощі викинув дружину з 5 поверху: фото

Підозрюваного поліцейські затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на вбивство). Досудове розслідування триває.

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