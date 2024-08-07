В одному із сіл на Полтавщині чоловік вистрелив у 8-річну дитину із пневматичної зброї.

Про це повідомляють «Новини України – НСН» з посиланням на Національну поліцію.

До поліції надійшло повідомлення від місцевих мешканців, що в одному із сіл Зіньківської громади Полтавщини чоловік вистрелив із пневматичної зброї у восьмирічного хлопчика.

У Полтавській області чоловік вистрелив у 8-річну дитину із пневматичної зброї

Отримавши інформацію, на місце події виїхала слідчо-оперативна група місцевого підрозділу поліції.

«У ході проведення першочергових слідчих дій та оперативних заходів встановлено, що місцевий 32-річний чоловік здійснив постріли із пневматичної рушниці у 8-річного хлопчика, який перебував на вулиці. Поранену дитину госпіталізували до лікарні та прооперували. Причетному до правопорушення фігуранту повідомлено про підозру та обрано судом запобіжний захід – тримання під вартою строком на 60 діб з правом внесення застави у сумі 151400 гривень», – йдеться в повідомленні.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Зіньківського відділу Диканської окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі. Тривають слідчі дії.

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