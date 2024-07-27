Непритомною у лісі: після тижня пошуків знайшли 11-річну дівчинку на Львівщині (фото, відео)

Після тижня пошуків знайшли 11-річну дівчинку на Львівщині. Дитина 2013 року народження зникла 20 липня.

Про те, що дівчинку знайшли, повідомили у ДСНС і поліції, передають «Новини України – НСН».

Рятувальники знайшли дитину разом із поліцейськими.

Сьогодні, 27 липня, о 11:10 на сьомий день пошукових робіт рятувальники та правоохоронці Львівщини знайшли дівчинку 2013 року, яка зникла ще 20 липня.

До пошукових робіт щодня залучалась рятувальники, комунальні служби, поліція та місцеві мешканці. І нарешті дівчинку таки вдалось знайти.

Жива. Знайшли дівчинку в лісі непритомною неподалік с. Річки Львівського району та передали медикам для подальшого огляду, – йдеться у повідомленні

Як повідомили у поліції Львівської області, до розшуку дитини залучали більше 600 осіб: поліцейських, рятувальників, прикордоннів, кінологів, волонтерів та мешканців. Учасники операції прочісували лісові масиви, обстежували водойми, опитувпли очевидців та встановлювали ймовірний маршрут руху дівчинки, вивчаючи записи камер відеоспостереження системи «Безпечна Львівщина». Були задіяні гвинтокрили та квадрокоптери.

«Наша віра і наші спільні зусилля виявились не марними. Соломію розшукали, зараз вона під наглядом лікарів. Ми вдячні усім, хто долучився до пошуків, допомагав прочісувати місцевість, надавав інформацію та не втрачав надію. Врятувати її стало можливим лише завдяки нашій спільній роботі», – зазначив очільник поліції Львівщини Олександр Шляховський

Про зникнення Соломії 20 липня у поліцію повідомила мати. За її словами, дочка вийшла з дому о 16:00. З моменту народження повідомлення пошуки дитини ні на хвилину не припинялись.

За словами медиків, дівчинка дуже виснажена, проте загрози життю немає.

Після тижня пошуків знайшли 11-річну дівчинку на Львівщині: відео

Ще новини України: Танцювала біля меморіалу Небесної сотні під російський реп: поліція Києва знайшла 16-річну блогерку