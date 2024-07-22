У Нікополі 5 поранених і багато руйнувань внаслідок обстрілів 22 липня

У Нікополі, що на Дніпропетровщині, 5 поранених і багато руйнувань внаслідок обстрілів 22 липня. Ворог понад 15 разів за день атакував Нікопольський район. Окрім самого Нікополя під ударом росіян були ще чотири громади.

Про це “Новини України – НСН” повідомляють з посиланням на очільників Дніпропетровської області, поліцію і міського голову Нікополя.

За даними Дніпро ОВА, сьогодні росіяни тероризували Нікополь, Марганецьку, Покровську, Червоногригорівську, Мирівську громади. Застосовували дрони-камікадзе та артилерію.

Постраждали п’ятеро людей. Є й чимало руйнувань. Пошкоджені 2 п’ятиповерхівки, з десяток приватних будинків, 2 господарські споруди, кілька авто. Понівечені магазини, кіоск, лабораторія, приватні і комунальне підприємства. Зачепило лінії електропередач.

Які наслідки атак у Нікополі

Про наслідки ворожих ударів по Нікополю розповів міський голова Олександр Саюк.

За його словами, протягом дня ворог здійснив 6 атак по місту дронами-камікадзе та 2 рази бив зі ствольної артилерії. Внаслідок цього дістали поранення жінки 34, 65 років та чоловіки 32, 36, 37 років.

Ворог гатив по центру Нікополя, як повідомляє поліція.

Пошкоджено 2 багатоповерхових та 1 приватний житловий будинок, господарчу споруду, спортивний комплекс, магазин, приватне та комунальне підприємства, 1 вантажний та 4 легкові автомобілі, хлібний кіоск. Інформація уточнюється.

Фото наслідків ворожих ударів по Нікополю і району

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