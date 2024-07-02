Відео моменту удару по центру Нікополя: є загиблі і багато поранених, серед них діти

Ворог вдарив по центру Нікополя, що на Дніпропетровщині, 2 липня вдень. В цей час на вулицях міста було велелюдно. Є загиблі і багато поранених – серед них діти. У мережі оприлюднили відео моменту удару.

Про наслідки атаки “Новини України – НСН” повідомляють з посиланням на міського голову Нікополя Олександра Саюка і прокуратуру.

За словами мера, від ранку ворог обстрілює місто артилерією та дронами-камікадзе. Внаслідок атак загинули жінки 61 та 86 років. Також станом на зараз 9 поранених. Серед них – хлопці 9 та 17 років. Усім потерпілим лікарі надають медичну допомогу.

Висловлю щирі співчуття рідним та близьким загиблих, – написав міський голова

У місті пошкоджено пʼятиповерхові житлові будинки, 5 легкових автомобілів, заклади освіти, салон краси, 2 магазини, амбулаторію. Інформація уточнюється.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 2 липня 2024 року збройні сили рф атакували артилерією та БпЛА м. Нікополь. Пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, два навчальні заклади, відділення банку, магазини, амбулаторію, автомобілі.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.

У мережі оприлюднили відео моменту удару по центру Нікополя

Наслідки обстрілів Нікополя: фото

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